Koprčan pozvonil in zaspal na kavču, odstraniti ga je morala policija

Koper, 14. novembra - V soboto ob 5.50 je policijo poklical Koprčan in pojasnil, da ima v stanovanju moškega, ki se noče odstraniti. Policisti so ugotovili, da je 46-letni domačin pozvonil na vrata prijavitelja, vstopil v stanovanje in zaspal na kavču. Ob prihodu policistov se je nedostojno vedel in ni upošteval ukazov, zato so zanj uporabili prisilna sredstva.