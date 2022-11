Županska kandidatka Lidija Divjak Mirnik za pravičen razvoj Maribora

Maribor, 14. novembra - Kandidatka Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) za županjo Mestne občine Maribor Lidija Divjak Mirnik se zavzema za "pravičen razvoj" Maribora. V volilnem programu med drugim napoveduje enkrat letno skupen zbor predstavnikov vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter imenovanje podžupana za to področje.