Naložbe v ESG lahko vodijo v novo dobo prevar

Ljubljana, 14. novembra - Naložbe v trajnostne kriterije na področju okolja, sociale in upravljanja (ESG) predstavljajo družbeno odgovorno ravnanje, vendar se ob tem odpira tveganje za novo dobo prevar, je bilo mogoče slišati ob odprtju letošnjega tedna ozaveščanja o prevarah. Udeleženci okrogle mize so ob tem opozorili na pomen kvalitetnih podatkov in standardov.