Poslanci od nove predsednice države pričakujejo odprt dialog

Ljubljana, 14. novembra - Po drugem krogu predsedniških volitev se tudi v DZ vrstijo odzivi in čestitke novi predsednici Nataši Pirc Musar. V koalicijskih Gibanju Svoboda, SD in Levici so z izidom zadovoljni, od predsednice pa pričakujejo odprt dialog. Čestitajo ji tudi v NSi, kjer si želijo, da bi bila Pirc Musarjeva res predsednica vseh Slovenk in Slovencev.