Pirc Musarjevi čestitke tudi z vrha Katoliške cerkve

Ljubljana, 14. novembra - Novoizvoljeni predsednici republike Nataši Pirc Musar so danes čestitke izrekli tudi v vrhu slovenske Katoliške cerkve. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje si med drugim želi, da bi nova predsednica krepila odprt in tvoren dialog med državo in verskimi skupnostmi.