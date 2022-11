V mestnem jedru Kopra urejajo kolesarske povezave

Koper, 14. novembra - Občina Koper nadaljuje urejanje celovite mreže kolesarskih povezav v historičnem mestnem jedru. Dela, ki so jih pričeli prejšnji teden, bodo ob ugodnih vremenskih pogojih potekala predvidoma do konca meseca na Vojkovem nabrežju, delu Pristaniške ulice, na Cankarjevi ulici in ulici Belveder, so zapisali na spletni strani občine.