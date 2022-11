Na območju Mokronoga trčil v pešca in pobegnil

Metlika, 14. novembra - Policisti so bili v soboto okoli 16.30 obveščeni, da reševalci na območju Mokronoga oskrbujejo hudo poškodovanega moškega, v katerega naj bi trčil voznik osebnega avtomobila in pobegnil s kraja nesreče. Ko so ga izsledili, se je izkazalo, da je vozil pod vplivom alkohola, zasegli so mu vozilo in ga bodo kazensko ovadili, so sporočili s policije.