Vozniki tovornjakov do konca oktobra udeleženi v več kot 2000 nesrečah

Ljubljana, 14. novembra - Vozniki tovornih vozil so bili do konca oktobra udeleženi v 2014 prometnih nesreč, pri čemer so jih povzročili 1285 oz. skoraj dve tretjini. V njih je življenje izgubilo šest ljudi, med njimi pet voznikov tovornih vozil, 39 oseb je bilo hudo poškodovanih, 304 osebe pa lažje. Agencija za varnost prometa (AVP) zato danes začenja preventivno akcijo.