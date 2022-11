Imenovani novi člani strokovnih komisij ministrstva za kulturo

Ljubljana, 14. novembra - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ta mesec imenovala 103 nove člane in članice stalnih strokovnih komisij ministrstva za kulturo, ki so bili izbrani na podlagi javnih vabil, objavljenih v začetku oktobra. Prejeli so 400 kandidatur 300 posameznikov in posameznic, so sporočili iz ministrstva, kjer številčen odziv razumejo kot izraz zaupanja.