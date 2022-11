Bobnar: V interpelaciji mi očitajo predvsem spoštovanje človekovih pravic, na kar sem ponosna

Ljubljana, 14. novembra - Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar očitke v interpelaciji zavrača kot neutemeljene in zavajajoče, saj da ji očitajo predvsem spoštovanje človekovih pravic, na kar je kot pravnica in človek predvsem ponosna. Javnost je to po njenih besedah že opazila, saj podatki kažejo, da policiji znova zaupa.