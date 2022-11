Ljubljana, 14. novembra - Novinarska konferenca Mestne občine Maribor, na kateri bodo govorili o celoviti oskrbi severovzhodne Slovenije s pitno vodo, bo danes ob 13.45 (IN NE ob 14. uri, kot so prvotno sporočili) v dvorani generala Maistra Narodnega doma Maribor na Ulici kneza Koclja 9 v Mariboru, so sporočili iz občine.