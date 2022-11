Ukom pripravil smernice za moderiranje komentarjev na vladnih profilih na družbenih omrežjih

Ljubljana, 14. novembra - V vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) so pripravili smernice za moderiranje komentarjev na profilih na družbenih omrežjih, ki jih upravljajo ministrstva in vladne službe. Z moderiranjem komentarjev bodo skrbeli, da se pri izmenjavi mnenj nihče ne bo počutil izključenega, osebno prizadetega, ponižanega, užaljenega, so ob tem zapisali v Ukomu.