S podelitvijo nagrad se je sklenil uradni del festivala Enimation

Maribor, 14. novembra - Na festivalu otroškega in mladinskega filma Enimation je glavno nagrado odnesel film I miss you so much (Tako te pogrešam) Mehičanke Mirande Ayde Espinoza s šolo Tecnologico de Monterrey. Uradni del festivala se je sklenil v soboto, filmi iz tekmovalnega in programa Raznolikost/toleranca bodo do 20. novembra na ogled na facebook strani festivala.