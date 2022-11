Izraelske sile na Zahodnem bregu ubile Palestinko

Jeruzalem, 14. novembra - Izraelske sile so danes na zasedenem Zahodnem bregu ubile Palestinko, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Izraelska vojska je medtem potrdila, da so potekale racije na tem območju in da je prišlo do strelskega incidenta, pri čemer pa smrtne žrtve ni potrdila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.