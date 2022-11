Za selitev Melamina kot najprimernejše ocenili območje na severu Kočevja

Kočevje, 14. novembra - Izdelovalci študije, v okviru katere so iskali najprimernejšo lokacijo za preselitev proizvodnje Melamina, so za najprimernejšo lokacijo ocenili območje na severu Kočevja, natančneje med Gorenjem in Klinjo vasjo v smeri proti Mali Gori. Če bi postopki tekli hitro, bi lahko proizvodnjo zagnali v dveh do treh letih, pravijo v podjetju.