Iranski napadi na iraški Kurdistan terjali smrtno žrtev

Erbil, 14. novembra - Iran je danes izvedel več napadov z raketami in brezpilotnimi letali, katerih tarča so bili sedeži kurdskih oboroženih skupin na severu Iraka, je za iransko tiskovno agencijo Fars dejal neimenovani iranski vojaški vir. Lokalne iraške oblasti so medtem poročale o eni smrtni žrtvi in še osmih ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.