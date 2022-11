Opit na avtocesti vozil 200 kilometrov na uro

Maribor, 14. novembra - Policisti so v petek na podravski avtocesti med Slivnico in Hajdino ustavili 55-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Maribora, ki je vozil opit in s povprečno hitrostjo 200 kilometrov na uro. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo ter mu odvzeli vozniško dovoljenje, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.