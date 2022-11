Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 14. novembra - Danes bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo na vzhodu. V zahodni polovici Slovenije se bodo občasno pojavljale rahle padavine. Popoldne se bo dež od juga nekoliko okrepil in se razširil tudi proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo na vzhodu dopoldne še delno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo, na zahodu bo ostalo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo se bo dež na zahodu okrepil in v sredo čez dan razširil nad vso Slovenijo. Padavine bodo v noči na četrtek ponehale. V četrtek bo delno jasno, več jasnine bo na Primorskem in v višjih legah. Po nižinah v notranjosti bo precej megle ali nizke oblačnosti.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad Atlantikom pa obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla zahodno Evropo. Višinsko jedro hladnega zraka se prek naših krajev pomika proti severu.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, več jasnine bo v krajih vzhodno od nas. Predvsem v krajih južno in zahodno od nas bodo občasne krajevne padavine. V notranjosti Hrvaške in Madžarske se bo del dneva zadrževala megla. V torek bo pretežno oblačno. V Kvarnerju in sosednjih pokrajinah Italije bodo možne rahle padavine. Več jasnine bo v krajih severno in vzhodno od nas, kjer bo sprva po nižinah precej megle. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.