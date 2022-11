V SDS ministrici Bobnar med drugim očitajo zlorabo funkcije in opustitev dolžnostnih ravnanj

Ljubljana, 14. novembra - Poslanci so v DZ začeli z obravnavno interpelacije ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar, ki so jo vložili v SDS. Ministrici očitajo zlorabo funkcije, nedosledno izvajanje zakonov, opustitev dolžnostnih ravnanj in zavajanje javnosti glede nezakonitih migracij in posledic odstranjevanja ograje na južni meji, je pojasnil Branko Grims (SDS).