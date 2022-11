Dnevnik o predsedniških volitvah (14. 11.)

Ljubljana, 14. novembra - Miran Lesjak v komentarju Poraz in zmaga pod težo nahrbtnika piše o predsedniških volitvah in zmagi Nataše Pirc Musar. Avtor se pri tem sprašuje, kako je mogoče, da najmočnejši in najbolje organizirani politični stranki SDS, ki ima že trideset let istega voditelja, v temu času nikoli ni uspelo, da bi predsednik države postal njen kandidat.