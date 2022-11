Logar zbral več glasov kot SDS in NSi na volitvah v DZ, Pirc Musarjeva manj kot Gibanje Svoboda in SD

Ljubljana, 14. novembra - Anže Logar je v nedeljo v drugem krogu predsedniških volitev prejel 409.761 glasov, kar je več, kot sta jih na aprilskih volitvah v DZ prejeli stranki SDS in NSi skupaj. Medtem pa zmagovalki volitev Nataši Pirc Musar s prejetimi 478.399 glasovi ni uspelo pridobiti vseh glasov, ki so jih volivci aprila namenili parlamentarnima Gibanju Svoboda in SD.