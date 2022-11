Analitik Zorko: Rezultat predsedniških volitev brez presenečenj, Logar presegel rezultate dosedanjih kandidatov desnice

Ljubljana, 14. novembra - Analitik in direktor agencije Valicon Andraž Zorko ocenjuje, da je rezultat predsedniških volitev skladen s pričakovanji, napovedmi in ocenami ter brez presenečenj. Po njegovih besedah je poleg zmagovalke Nataše Pirc Musar do neke mere zmagovalec tudi Anže Logar, ki je presegel 400.000 glasov, je povedal za STA.