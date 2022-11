Podporniki Pirc Musarjeve Pirati pričakujejo napredek na področju človekovih pravic

Ljubljana, 13. novembra - Novoizvoljeni predsednici Nataši Pirc Musar je za zmago na volitvah čestitala tudi Piratska stranka, ki jo je podprla že v prvem krogu. Kot ključni razlog za podporo so izpostavili njeno zapuščino, ki jo je ustvarila pri delu informacijske pooblaščenke. Če ji uspe enako, bo to pomenilo velik napredek za Slovenijo, so zapisali na Twitterju.