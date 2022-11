Türk: Ljudje so na predsedniških volitvah povedali, da hočejo nekaj novega

Ljubljana, 13. novembra - Bivši predsednik republike Danilo Türk je ocenil, da je rezultat predsedniških volitev, na katerih je slavila Nataša Pirc Musar, pomembno simbolno sporočilo slovenskih volivk in volivcev. "Ljudje so povedali, da hočejo nekaj novega in Nataša Pirc Musar je simbol novega v Sloveniji," je dejal z izjavi za medije v štabu novoizvoljene predsednice.