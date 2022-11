Najvišja volilna udeležba v volilni enoti Kranj, najnižja v volili enoti Maribor

Ljubljana, 13. novembra - Drugega kroga predsedniških volitev se je po delnih neuradnih podatkih Državne volilne komisije udeležilo 53 odstotkov volivk in volivcev. Med volilnimi enotami so najvišjo volilno udeležbo zabeležili v volilni enoti Kranj, in sicer 55,91-odstotno, najnižjo pa v volilni enoti Maribor, kjer je volilo 49,14 odstotka volivk in volivcev.