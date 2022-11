Mesca veseli današnja zmaga vrednot demokracije, dialoga in odprte družbe

Ljubljana, 13. novembra - Koordinator Levice Luka Mesec je na družbenem omrežju Twitter čestital Nataši Pirc Musar za izvolitev na funkcijo predsednice republike. Veseli ga, da smo končno dobili prvo predsednico države in da so na volitvah zmagale vrednote demokracije, dialoga, svobodne in odprte družbe. Pirc Musarjevi je čestitala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.