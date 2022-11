Balažic novi predsednici republike zaželel obilo zdrave pameti

Ljubljana, 13. novembra - V SLS, ki je v predsedniški tekmi podprla kandidata Anžeta Logarja, nad rezultatom niso razočarani. "Ljudje so povedali, kakor so povedali. V demokraciji je to normalno in to sprejemamo," je za STA dejal predsednik SLS Marko Balažic. Novi predsednici Nataši Pirc Musar želi "obilo zdrave pameti in blagoslova, da bo znala povezovati vse Slovence".