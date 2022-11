Logar: Slovenija bolj kot kadarkoli potrebuje predsednico vseh

Ljubljana, 13. novembra - Anže Logar, ki mu v drugem krogu predsedniških volitev ni uspelo prepričati večine volivcev, je v izjavi v medijskem središču čestital nocoj izvoljeni prvi predsednici republike Nataši Pirc Musar. Želi si, da bo delovala povezovalno in da bo predsednica vseh. "To Slovenija sedaj potrebuje še bolj kot kadarkoli do sedaj," je dejal.