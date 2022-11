Ukrajinska vojska poroča o vnovični osvojitvi skoraj 180 krajev na jugu države

Kijev, 13. novembra - Ukrajinske oborožene sile so po umiku ruske vojske na jugu države po lastnih navedbah doslej osvojile 179 krajev. Na območju Hersona in Mikolajiva severozahodno od reke Dneper so osvobodile 4500 kvadratnih kilometrov ozemlja, je danes sporočila ukrajinska agencija Unian, ki se sklicuje na ukrajinsko vojaško poveljstvo na jugu države.