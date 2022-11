Gola Džeka pomagala Interju do zmage v Bergamu, Milano slavil na San Siru

Bergamo, 13. novembra - Nogometaši milanskega Interja so v 15. krogu italijanske lige v Bergamu premagali Atalanto s 3:2 in so peti na lestvici. Branilec naslova Milan je na San Siru porazil Fiorentino z 2:1 in na drugem mestu za prvim Napolijem zaostaja za osem točk.