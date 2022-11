Čestitke novoizvoljeni predsednici države tudi iz vrst pravosodja

Ljubljana, 14. novembra - Novoizvoljeni predsednici republike Nataši Pirc Musar so na Twitterju čestitali tudi pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in Slovensko sodniško društvo. V slednjem si obetajo skupno prizadevanje za neodvisnost sodstva. Ministrica pa ji je zaželela, naj jo vodijo srčnost, modrost in preudarnost v dobro vseh državljank in državljanov.