Golob: Volivke in volivci bodo odločili

Nova Gorica, 13. novembra - Predsednik vlade Robert Golob je po oddaji svojega glasu v drugem krogu predsedniških volitev na volišču v Kromberku dejal, da so volivke in volivci tisti, ki bodo odločili danes, s to izbiro pa so vedno povezana tudi pričakovanja. "Vesel sem tega, da so volitve tako sproščene po dolgem času in s tega vidika bomo počakali," je dejal Golob.