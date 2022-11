Prva zaključna žoga slovenskih košarkarjev

Koper, 13. novembra - Pomlajena in zdesetkana slovenska košarkarska reprezentanca bo v ponedeljek imela prvo zaključno žogo za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V Kopru se bo v kvalifikacijah merila z Nemčijo, zmaga bi ji že zagotovila pot na tekmovanje, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023 gostile Indonezija, Japonska in Filipini.