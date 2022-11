ZDA, Japonska in Južna Koreja posvarile Pjongjang pred jedrskim poskusom

Phnom Penh, 13. novembra - ZDA, Japonska in Južna Koreja so danes napovedale "močen in odločen odgovor", če bo Severna Koreja izvedla nov jedrski poskus. Skupno izjavo so na današnjem srečanju v Phnom Penhu podali ameriški predsednik Joe Biden, japonski premier Fumio Kishida in južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol.