Do 11. ure 14,66-odstotna volilna udeležba

Ljubljana, 13. novembra - Do 11. ure je v drugem krogu volitev predsednika republike glasovalo 248.333 volivk in volivcev oz. 14,66 odstotka volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije. Najvišja udeležba je bila v volilni enoti Kranj, in sicer 15,9-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, in sicer 13,45-odstotna.