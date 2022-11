Na območju mariborske policijske uprave prijeli 31 tujcev

Maribor, 13. novembra - Na območju Policijske uprave (PU) Maribor so med 5. uro zjutraj v soboto in 5. uro zjutraj danes zaradi nedovoljenega prehoda državne meje s Hrvaško in Madžarsko prijeli 31 tujcev, so sporočili mariborski policisti. Šest jih je zaprosilo za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v azilni dom, ostali bodo vrnjeni tujim varnostnim organom.