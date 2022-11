Ukradel kozarec medu, z njim udaril oškodovanca in zbežal

Ljubljana, 13. novembra - Ljubljanski policisti so bili v soboto okoli 13. ure obveščeni o ropu v središču Ljubljane. Kot so ugotovili, je neznanec pristopil do stojnice in z nje odtujil kozarec medu. Oškodovanec je storilca ustavil, ta pa ga je udaril s kozarcem, pri čemer ga je lažje poškodoval, in zbežal. Policija moškega, starega od 40 do 50 let, še išče.