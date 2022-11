V trampolinskem parku v Ljubljani se je huje poškodoval akrobat

Ljubljana, 13. novembra - V trampolinskem parku na Leskoškovi cesti v Ljubljani je oseba med športno aktivnostjo na trampolinu v soboto padla v jamo pod trampolinom in se huje poškodovala. Prvo pomoč so nudili v Gasilski brigadi Ljubljana. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, navaja uprava za zaščito in reševanje. Mediji poročajo, da je poškodovan akrobat.