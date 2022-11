Zavod Varna pot: Prekomerno alkoholiziranih v akciji 17 odstotkov

Ljubljana/Čatež ob Savi, 13. novembra - Moderatorji Zavoda Varna pot so v soboto v okviru akcije Čista nula, čista vest, ki je potekala ob martinovanju v Ljubljani in Čatežu, nagovorili prek 1200 aktivnih udeležencev v prometu, preizkus alkoholiziranosti pa je opravilo 617 oseb. Prisotnost alkohola nad mejo zakonske regulative so zaznali pri 17 odstotkih sodelujočih.