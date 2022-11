Dallas, 13. novembra - Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški ligi NBA premagali Portland Trail Blazers s 117:112. Vnovič pa je blestel Luka Dončič in dosegel 49. trojni dvojček v karieri ter desetič letos presegel mejo 30 košev na tekmi. Zbral je 42 točk, 13 skokov in 10 podaj.