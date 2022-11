Avstralke in Švicarke za naslov v pokalu Billie Jean King

Glasgow, 12. novembra - Avstralke in Švicarke se bodo v nedeljo ob 15. uri pomerile za naslov v teniškem pokalu Billie Jean King, ki te dni poteka v Glasgowu. V prvem polfinalnem obračunu so Avstralke z 2:1 v zmagah ugnale Veliko Britanijo, v večernem drugem pa so Švicarke z dvema zmagama med posameznicami predčasno premagale Češko.