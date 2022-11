Cinkarna Celje nadaljuje zmagoviti niz

Celje, 12. novembra - Košarkarice Cinkarne Celja so v 7. krogu državnega prvenstva visoko s 113:50 premagale Tosamo Ledito in na vrhu lestvice 1. SKL ostajajo brez oddane točke. Nazadnje so varovanke Damirja Grgića izgubile 23. marca proti ekipi Grosuplja. Danes sta do zmag prišli še ekipi Aksona Ilirije in Triglava.