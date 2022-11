Norveške rokometašice še naprej 100-odstotne v Ljubljani

Ljubljana, 12. novembra - Norveške rokometašice še naprej meljejo svoje tekmice na evropskem prvenstvu v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Po treh zanesljivih zmagah v skupinskem delu proti Hrvaticam, Švicarkam in Madžarkam so na svoji prvi tekmi glavnega dela v Ljubljani premagale še Švedinje s 27:25.