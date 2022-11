Glasgow, 12. novembra - Avstralske teniške igralke so finalistke zaključnega turnirja pokala Billie Jean King (BJK), ki te dni poteka v Glasgowu. V prvem polfinalu so z 2:1 v zmagah ugnale reprezentanco Velike Britanije. Za preboj v finale se bosta od 18.30 pomerili še Švica in Češka.