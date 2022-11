Slovenke proti Norvežankam napovedujejo novo srčno predstavo

Ljubljana, 13. novembra - Slovenske rokometašice so z odliko opravile svoje delo v dosedanjem delu evropskega prvenstva v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Po štirih tekmah so v resnih kombinacijah za preboj na najbolj prestižne tekme, pred njimi pa sta še dva zahtevna dvoboja. V ponedeljek jih čakajo imenitne Norvežanke, dva dni kasneje pa še Madžarke.