COP27 največji protest doslej - za okolje in človekove pravice

Šarm el Šejk, 12. novembra - Na prizorišču podnebne konference COP27 v egiptovskem Šarm el Šejku so danes odmevali vzkliki, kot sta "osvobodite vse" in "ni podnebne pravičnosti brez človekovih pravic". Potekal je namreč največji protest od začetka podnebnega vrha, na katerem so okoljski aktivisti združili moči z borci za človekove pravice na čelu s sestro zaprtega disidenta.