Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 12. novembra - Ponoči in zjutraj bo na zahodu in v višjih legah pretežno jasno, drugod bo oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah do -2, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije megla ali nizka oblačnost. Drugod bo zjutraj in dopoldne delno jasno, popoldne se bo od juga pooblačilo. Zvečer bo ponekod v južni in zahodni Sloveniji občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek in v ponedeljek čez dan bo pretežno oblačno, ponekod v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Burja na Primorskem bo v ponedeljek zjutraj ponehala. V torek bo na vzhodu sončno, drugod pretežno oblačno. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodnim Balkanom je v višinah jedro hladnega in vlažnega zraka, ki se bo v nedeljo južno od nas pomikalo proti zahodu.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo v krajih severno do nas delno jasno in zjutraj ter dopoldne megleno. Drugod bo pretežno oblačno, v krajih južno od nas bo občasno deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.