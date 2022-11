Sestanek ZN in Rusije glede izvoza žita ni prinesel preboja

Moskva/Ankara, 12. novembra - Neformalni petkov sestanek med predstavniki Združenih narodov in Rusije glede izvoza žita in gnojil iz Ukrajine in Rusije ni prinesel preboja, temveč sta strani le izmenjali mnenja. Po srečanju so iz ZN sporočili, da si svet ne more privoščiti, da bi težave z globalno dostopnostjo gnojil prerasle v globalno pomanjkanje hrane.