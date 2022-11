Skavti s projektom Izzivaj - uživaj aktivno spodbujajo zdrav način življenja

Ljubljana, 13. novembra - Skavti z novembrom zaključujejo projekt Izzivaj - uživaj, preko katerega so zadnjih šest let aktivno nagovarjali k zdravemu načinu življenja. Preko različnih aktivnosti so ozaveščali o vplivu prehrane, gibanja in duševnega zdravja na celostno zdravje, predvsem pa ustvarili okolje, ki je spodbudno za ustvarjanje in ohranjanje zdravih navad.