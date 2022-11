Mariborski iščejo informacije o prometni nesreči izven naselja Janževa Gora

Maribor, 12. novembra - Na glavni cesti Maribor - Dravograd, izven naselja Janževa Gora, je v petek okoli 20. ure prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in pešec. Slednjega so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, utrpel je lažje poškodbe. Zaradi razjasnitve okoliščin policisti očividce in voznika prosijo za informacije.